Maaseikse woont en werkt in havenstad Livorno: “Ineens zat mijn lief in het Italiaans parlement”

Maaseik -

Op het moment van ons gesprek zit haar vriend - een parlementslid voor de Vijfsterrenbeweging - nog in Rome. De goedkeuring van de begroting duurt langer dan gepland. Nieuws dat in heel Europa wordt gevolgd, want het Italiaanse gat in de begroting is met 2,04 procent nog een stuk groter dan dat van ons. “Kerstmis heb ik dus in Italië gevierd met lasagne in plaats van met kroketten in Maaseik”, lacht Karin Cuppens, nog eens een echte Limburger & Wereldburger. Karin heeft immers ook al in Londen gewoond.