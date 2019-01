Tot dertig maanden cel voor grote cannabisplantage in Bilzen

Tongeren / Bilzen - Een Nederlander uit Maastricht en een Italiaan uit Maasmechelen zijn door de Tongerse strafrechter veroordeeld tot gevangenisstraffen van dertig en achttien maanden met uitstel en een boete van 6.000 euro omdat ze in Bilzen een cannabisplantage met 1.620 planten runden.

De politie viel op 17 november 2016 binnen in de woning die de Nederlander huurde op de Riemstersteenweg in Bilzen. Buurtbewoners hadden geklaagd over het nachtelijke gerij van vrachtwagens en een sterke cannabisgeur vanuit de woning. De Nederlander gaf toestemming voor de huiszoeking en zag hoe de agenten zijn Italiaanse helper in de kelder op heterdaad betrapte terwijl die bezig was de cannabisplantjes te herpotten. Verdeeld over twee ruimtes in de kelder vonden de agenten een plantage met 1.620 planten.

Tijdens zijn verhoor gaf de Nederlander toe dat hij de woning huurde en door een echtscheiding volledig financieel aan de grond zat. Om de financiële put met zijn plantage te dichten kocht hij een installatie van 20.000 euro op afbetaling, die hij zelf in de kelder installeerde. Zijn installatie zou hij betalen met enkele oogsten cannabis. In augustus 2016 begon hij met de plantage en na enkele weken kon hij 2,9 kilo cannabis oogsten. Hiervoor kreeg hij 5.000 euro, waarmee hij een gedeelte van zijn schuld afloste. De mannen stopten hem ook 1.300 euro toe omdat de Nederlander geen geld meer had om eten te kopen. Dat geld werd samen met de 5.000 euro die de eerste oogst had opgebracht verbeurd verklaard door de rechter.