Proces tegen Harvey Weinstein heeft een datum al lijkt uitstel waarschijnlijk

In Manhattan, New York is de datum van 6 mei vastgelegd voor de behandeling van de zaak van rond seksueel misbruik door filmproducent Harvey Weinstein. Daarbij is er wel de nuance dat datums voor processen in de VS nooit helemaal “vast”-liggen en dergelijke datums vaak uitstel ondergaan. Het is niet duidelijk hoe “vast” de datum van 6 mei ligt voor de rechter en de advocaten van Weinstein. Een woordvoerder van het gerecht in Manhattan noemde de datum van 6 mei “niet officieel” en “eerder benaderend”.