Betrapt: leerkracht sleept autistische jongen en zijn assistentiehond meedogenloos door de gang

Een Amerikaanse lerares van een lagere school is de laan uitgestuurd nadat ze een jongetje met autisme - en zijn hond - meedogenloos door de gang sleepte. De moeder van de autistische Thatcher maakte zich in september zorgen toen ze blauwe plekken en schrammen opmerkte toen de jongen van school thuiskwam, maar was pas echt gechoqueerd toen ze beelden van een beveiligingscamera onder ogen kreeg. “Ik kan niet begrijpen welke persoon een kind zoiets kan aandoen”, klinkt het.

De verpleegster op de lagere school mishandelde de jongen ook op dezelfde manier. Zij is nog steeds een werknemer van de school, maar werd geschorst terwijl het onderzoek naar het incident loopt. De lerares wordt mogelijk aangeklaagd voor mishandeling en werd begin oktober de laan uitgestuurd.

Thatcher en zijn assistentiehond Saul stellen het goed en gaan opnieuw naar school

“We nemen de feiten zeer ernstig”, aldus de school waar het gebeurde. “We tolereren dergelijk gedrag niet op onze school en verzekeren ouders van leerlingen dat dit een alleenstaand geval was. Leerlingen op die manier behandelen kan slechts als laatste redmiddel, als ze een gevaar betekenen voor zichzelf of voor anderen. In dit geval was daar geen sprake van.”

De kleine Thatcher stelt het nu weer goed en loopt weer school sinds zijn moeder hoorde dat de lerares die hem mishandelde, ontslagen is. Ze hoopt nu dat ze andere ouders kan inspireren om op te komen voor hun kinderen.