Beringen -

Omstreeks vijf uur deze avond is in de Industrieweg in Paal bij Beringen ter hoogte van het Q8 benzinestation een chemische geur waargenomen door de buurt. De brandweer Zuid-West Limburg werd opgeroepen en startte onmiddellijk een zoekactie. Ze bezochten een tiental bedrijven op zoek naar de geurhinder.