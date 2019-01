Burgemeester Zemst neemt in april voor ons land deel aan WK Curling

Zemst - Veerle Geerinckx (N-VA), de kersverse burgemeester van Zemst, zal in april samen met Dirk Heylen als enig team voor ons land deelnemen aan de Mixed Double-competitie voor gemengde teams op het WK Curling in Stavanger (Noorwegen). Beiden konden zich hiervoor recent plaatsen tijdens kwalificaties in ons land. In Zemst vormt de N-VA van Geerinckx deze legislatuur een coalitie met VLAM, Groen en SP.A.

Curling is een precisiesport die lijkt op bowling en petanque, maar gespeeld wordt met zware stenen op ijs. Geerinckx, die ook actief is in een team van vier spelers, speelde in de Mixed Double-formule nog maar één internationale wedstrijd tegen Nederland en wil in Stavanger vooral ‘standhouden’. “In ons land is curling immers slechts een amateursport, terwijl tal van andere landen professionele sporters kunnen afvaardigen”, aldus Geerinckx.

Veerle Geerinckx speelt nog maar anderhalf jaar curling. Alhoewel ze alleen al voor de Mixed Double in de aanloop naar het WK momenteel vier keer in de week twee uur lang intensief traint, is er volgens haar geen enkel probleem om deze sportbeoefening te combineren met het burgemeesterschap van de Vlaams-Brabantse gemeente Zemst.