Deze man (en zijn zaak) maken ‘True Detective’ weer goed

Het eerste seizoen pakte je bij je lurven om je niet meer los te laten, het tweede seizoen deed verdomd haar best om de betovering te verbreken. Maar we zeggen het nu al: van het derde seizoen van ‘True Detective’ gaat u niet willen afblijven tot u acht weken later precies weet wat er zich afspeelde in Arkansas op de dag dat Steve McQueen stierf. Met dank aan een herboren scenarioschrijver, en liefst drie Mahershala Ali’s.