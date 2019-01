Man uit Hasselt riskeert 18 maanden cel voor partnergeweld

Hasselt - Een 35-jarige man uit Hasselt, die via snelrecht werd gedagvaard, riskeert 18 maanden cel en 800 euro boete voor partnergeweld. Hij stond woensdag in de Hasseltse correctionele rechtbank terecht.

Op 10 december 2018 had hij zijn vriendin in hun appartement geslagen. Buurtbewoners belden de politie omdat ze geweld hoorden. Aan een zwemplas in Lummen had hij haar in het water geduwd en vuistslagen in het gezicht gegeven. Een andere keer liep de vrouw brandwonden op omdat hij haar in een kampvuurtje had geduwd.

De vrouw is intussen zwanger. De man vertelde de rechter en de procureur dat ze nu samen gelukkig zijn. Sinds enkele dagen wisten ze dat ze zwanger is. De man verklaarde dat zijn vriendin ook haar mannetje staat en geregeld woede-uitbarstingen heeft. Om zich te verweren zou het kunnen dat hij haar soms had weggeduwd. Hij wilde de strafrechter de context schetsen waarin de feiten zich voordeden.

De procureur vertelde dat de man geen schuldbesef heeft. Er was een tijdelijk huisverbod opgelegd maar zij had hem terug in huis genomen. De man bleef herhalen dat hij nog van haar houdt en dat ze nog samenwonen, waarop de strafrechter het voorstel deed om een justitie-assistent aan te stellen, die hun thuissituatie zal onderzoeken en opvolgen. Binnen twee maanden moet de man naar de rechtbank terugkomen.