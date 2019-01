Twintigers riskeren 14 maanden cel voor diefstal graafmachine op Maasmechelse werf

Maasmechelen -

Twee 21-jarige Nederlanders riskeren een opsluiting van veertien maanden voor de diefstal van een graafmachine op een werf in Maasmechelen. Omdat ze later betrapt werden in hun gehuurde Volvo op een bedrijventerrein in Bilzen, worden ze ook vervolgd voor een poging diefstal. De twee beroepen zich op hun zwijgrecht en wensen niet te zeggen wie hen geholpen heeft om het grote voertuig te verplaatsen. “Niet om tegen te werken”, zo klonk het. “Wel om mijn eigen veiligheid te garanderen als ik de gevangenis weer buitenkom.”