Kristof Goffin, bedenker van de kniezwengel, speelt mee in ‘Dertigers’: “Move achtervolgt me nog”

Onbekend talent bevolkt de cast van de nieuwe Eén-reeks ‘Dertigers’, maar toch draait Kristof Goffin (37) al vijftien jaar mee in de showbizz. Als piepjonge snaak was hij één van de populairste gezichten in het VTM-programma ‘Star Academy’ én hij is de man achter de beroemde danspas van Kate Ryan. “Die kniezwengel zal me blijven achtervolgen voor de rest van mijn leven, maar dat is helemaal niet erg.”