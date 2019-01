Valentijn wordt nog wat pikanter met nieuwe lingeriecollectie van Rihanna

Het is nog wel eventjes, maar als je nu al aan het nadenken bent over een cadeautje voor je partner of gewoon voor jezelf voor Valentijnsdag dan heeft Rihanna wat in petto. Ze kondigt op Instagram aan dat ze met haar lingerielijn Savage x Fenty voor die gelegenheid een vrij pikante collectie uitbrengt.

Rihanna verovert niet alleen de wereld met haar make-uplijn Fenty, ook haar lingeriecollectie Savage x Fenty krijgt veel positieve reacties. Vooral omdat die inclusief is en in beha's gaat van maat 32AA tot 44DD en in ondergoed van XS tot XXXL. Dat is bij de valentijnscollectie die ze aankondigt niet anders.

Rihanna liet op haar Instagram alvast een voorproefje los op het grote publiek. Zo poseert ze zelf in een pittig roze setje. In totaal gaat het om 23 stuks in zwoele kleuren. Denk aan doorzichtige bodysuits, babydolls, tepelplakkers in de vorm van hartjes en hoge strings. Tussen de accessoires vind je onder andere enkele zweepjes terug.

De collectie is vanaf 9 januari verkrijgbaar.