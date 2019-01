Iniesta verontschuldigt zich voor ‘racistische’ foto na (Belgische) kritiek

Andrés Iniesta heeft woensdag officieel zijn excuses aangeboden voor een foto die hij twee dagen geleden op zijn Instagrampagina postte. Daarin werden twee personen getoond met een zwart gemaquilleerd aangezicht, naar aanleiding van de feestdag van Driekoningen. De voormalige speler van FC Barcelona werd vervolgens door een groot aantal volgers beschuldigd van racisme.

De 34-jarige Iniesta, momenteel in Japan actief bij Vissel Kobe, liet in een persbericht weten “geen enkele intentie te hebben gehad iemand te kwetsen”. De Catalaanse middenvelder wil daarom zijn excuses aanbieden aan iedereen die aanstoot heeft genomen aan de foto.

Op de bewuste foto zijn naast Iniesta en zijn gezin enkele verklede personen te zien. Zij moesten de koningen Caspar, Melchior en Balthasar voorstellen. Ondanks het feit dat slechts één koning volgens de geschiedenisboeken de zwarte huidskleur heeft, waren dat op de foto van Iniesta twee personen.

In Spanje brengen de drie koningen op 6 januari traditiegetrouw de kerstcadeaus aan de kinderen. Eén van de drie koningen - Balthasar - wordt vaak gespeeld door een blanke man, die zwart geschminkt is. Deze traditie werd in 2016 in Madrid stopgezet. Burgemeester Manuela Carmena besliste dat tijdens het traditionele défilé door de stad Balthasar voortaan steeds door een zwarte man moest worden vertolkt.

Iniesta kreeg maandag op sociale media de volle lading. Onder meer onze landgenoot Maecky Ngombo, een jeugdproduct van Standard die momenteel bij het Italiaanse Ascoli speelt, liet weten de foto “onacceptabel en racistisch” te vinden.

