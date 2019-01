Lummen -

Deze middag ontstond er op het Albertkanaal, ter hoogte van de brug van Genenbos in Lummen, brand op de duwboot Xander. De kapitein had een harde knal gehoord en liet daarna het onbestuurbare gevaarte tot tegen de oever drijven. De brandweermannen slaagden er in om het vuur te blussen dat in de machinekamer woedde. Er raakte niemand gekwetst. Daarna moest het schip tot aan een kaaimuur met meerpalen gesleept worden. Het scheepvaartverkeer liep lichte hinder op.