Is topmodel Gigi Hadid weer vrijgezel?

Het gerucht doet de ronde dat het Amerikaanse topmodel Gigi Hadid (23) opnieuw single is. Vorig jaar gaf ze haar relatie met voormalig One Direction-lid Zayn Malik (25) nog een nieuwe kans, maar nu lijkt het erop dat de twee toch weer hun eigen weg gaan.

Ze werden eind 2015 een koppel, poseerden onder meer dolverliefd op de cover Vogue, maar in maart van vorig jaar kwam er voor de eerste keer een einde aan hun relatie. Blijkbaar konden ze elkaar niet missen, want eind april werd gespeculeerd dat de twee opnieuw samen waren. In juni bevestigde Hadid de amoureuze reünie met een liefdevolle foto op haar Instagram.

Een foto uit oktober, toen alles duidelijk nog koek en ei was tussen Gigi en Zayn.

Maar de liefde van de tweede kans is volgens verschillende bronnen aan entertainmentsite E! News niet blijven duren. Gigi en Zayn zouden sinds november weer uit elkaar zijn. “Dat is momenteel de beste beslissing voor hun verstandhouding”, klinkt het. Volgens de ingewijden focussen de twee zich nu volledig op hun carrières. “Ze zijn op verschillende punten in hun leven aanbeland en hadden ademruimte nodig. Ze hebben nog contact en misschien komt het in orde, maar hun relatie kent veel up en downs.”