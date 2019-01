Ruslan Malinovskyi hield het woensdagochtend opnieuw iets vroeger bekeken op training. Malinovskyi blijft last hebben van de linkerenkel, nadat hij in de competitiematch tegen Oostende na een duwtje vol in de grond had getrapt. De ligamenten zijn geraakt. De enkel is daarom gevoelig, zeker als de tape wat losser komt te zitten. Maar ernstig is de blessure naar verluidt niet.