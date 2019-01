Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode -

Een 33-jarige man uit Oudsbergen is woensdag in Hasselt veroordeeld tot een werkstraf van 50 uur voor ongepast gedrag tegenover een vrouwelijke collega. In april 2016 liet hij meermaals zijn appetijt in de twee jaar jongere vrouw blijken.