Na elke training is het gezellig druk in het buitenzwembad van hotel Melia Villaitana. Maar niet iedereen neemt uit eigen wil een plons in het ijskoude water. Gisteren was het de beurt aan high performance coach Bram Swinnen om gedoopt te worden. Hoofdcoach Philippe Clement stak daarbij Sébastien Dewaest graag een handje toe.