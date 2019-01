Zuhal Demir (N-VA) valt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen aan: "Opvang van slachtoffers van tienerpooiers moet beter"

"Tienermeisjes opsluiten in een instelling is geen oplossing". Kamerlid en N-VA-kopstuk Zuhal Demir valt Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen aan. Hij doet te weinig voor de opvang van slachtoffers van kinderpooiers. Vandeurzen wordt daarover vanmiddag aan de tand gevoeld in het Vlaams parlement. De zaak is een gevolg van de heisa rond de Antwerpse rapper Soufiane Eddyani. In het rapnummer 'Amigo' neemt hij het op voor zijn vriend Moreno, een veroordeelde loverboy. En dat kan niet, vindt de N-VA-politica.