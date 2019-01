Dries Van Langenhove trekt kamerlijst Vlaams Belang en neemt het op tegen Theo Francken in Vlaams-Brabant

Dries Van Langenhove, oprichter van het extreemrechtse Schild en Vriend, is woensdag voorgesteld als lijsttrekker van Vlaams Belang voor de Kamer in Vlaams-Brabant. Hij zal daar als onafhankelijke de lijst trekken. Eerder op de dag had Vlaams Belang-voorzitter Van Grieken al aangegeven dat hij een “wit konijn” uit zijn hoed zal toveren.

Het gerucht doet al heel de dag de ronde in de Wetstraat, maar nu is het ook bevestigd: Dries Van Langenhove wordt de lijsttrekker voor de Kamer in Vlaams Brabant voor Vlaams Belang. Hij zal als “partijonafhankelijk activist” op de lijst staan. “We gaan nu nog een stap verder gaan. Naast onze acties op straat en op sociale media, gaan we nu ook actie ondernemen in het parlement”, aldus Van Langenhove.

Dries Van Langenhove droeg bij de voorstelling opvallende sokken. Foto: Photo News

Enkele weken geleden gaf hij nog niet “niet aan partijpolitiek” te doen. Ook vandaag doet Van Langenhove dat naar eigen zeggen niet hij blijft “een partijonafhankelijke activist” die wil werken aan een “brede, Vlaamse en rechtse beweging”.

“Forza Flandria”, valt Van Grieken hem bij. “Ik wil de rechtse krachten in Vlaanderen zo veel mogelijk bundelen, N-VA heeft onze uitgestoken hand altijd geweigerd. Maar voor mij is de Forza Flandria-gedachte niet dood. Dit is de start van het verenigen van de rechtse Vlaamse krachten”, klonk het.

Ik zal een gezamelijke lijst met @vlbelang trekken in Vlaams-Brabant voor Federaal Parlement. Naast uitbouw @schildnvrienden en nieuw mediakanaal ga ik als partijonafhankelijk activist ook deze 3de uitdaging aan. Politiek is te belangrijk om over te laten aan politici. #KiesDries — Dries Van Langenhove (@DVanLangenhove) 9 januari 2019

Van Langenhove vs Francken

Van Grieken meldt nog dat Van Langenhove nog voorgedragen moet worden aan het partijbureau, maar hij gaat ervan uit dat dit slechts een formaliteit zal zijn. Gezien Van Langenhove opkomt in Vlaams-Brabant zal hij het vermoedelijke moeten opnemen tegen N-VA-kopstuk Theo Francken.

Van Langenhove kwam het afgelopen jaar meermaals in het nieuws. Hij is de oprichter van de extreemrechtse jeugdgroepering Schild en Vrienden. De verenging kwam in opspraak na een Pano-reportage. Die toonde hoe de organisatie probeerde te infiltreren in de Vlaamse Jeugdraad en hoe achter de schermen uiterst racistische, antisemitische en xenofobe memes gedeeld werden. Van Langenhove na de reportage geschorst aan de Universiteit Gent en een aantal leden van Schild en Vrienden werden van verschillende kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen geschrapt.

Recent organiseerde Van Langenhove nog de ‘Mars tegen Marrakech’. Die mondde uit op zware rellen. Begin januari organiseerde hij een ‘Mars voor democratie’ nadat Forza Ninove aan de kant geschoven werd. Die mars verliep zonder noemenswaardige incidenten.

Foto: BELGA

Foto: BELGA