Staatssecretaris verbaasd over Molenbeekse burgemeester: “Analyse rellen getuigt van struisvogelmentaliteit”

Brussels staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets (CD&V) heeft “met verstomming” gekeken naar het interview van Molenbeeks burgemeester Catherine Moureaux (PS) dinsdag in Terzake naar aanleiding van de rellen op nieuwjaarsnacht. Voor staatssecretaris Debaets is het tijd dat Molenbeek en zijn jongeren hun kansen beginnen grijpen.

De analyse die de kersverse burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek maakte, deed de wenkbrauwen fronsen bij staatssecretaris Debaets. Zeker omdat burgemeester Moureaux een week lang wachtte om te reageren.

LEES OOK. Burgemeester Molenbeek reageert op rellen oudejaarsnacht: “Kerstbomen en vuilnisbakken in brand? Dat is een manier om te feesten”

Struisvogelmentaliteit

“De analyse van de burgemeester getuigt van een struisvogelmentaliteit. De rellen en vernielingen doet ze af als “feest van jongeren zoals dat ook in het buitenland gebeurt”. Haar remedie is ook lachwekkend: “zorg voor concerten op oudejaar”. Mevrouw de burgemeester: er zijn concerten op oudejaar en er is een gratis vuurwerkshow. U verzint excuses voor gedrag dat niet te excuseren valt”, verklaart Debaets.

De Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen vindt het hoog tijd dat de daders ook echt gestraft worden en dat de gemeente Molenbeek en haar jongeren de kansen die voorhanden zijn ook echt grijpen.

“Daders moeten berecht worden”

“De daders van de vernielingen op oudejaar moeten opgespoord en berecht worden. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor wat ze hebben aangericht. Ook hun ouders mogen wat mij betreft in de spiegel kijken”, stelt Debaets.

“Vanuit de overheid voeren we al jarenlang een kansenbeleid. Wat de burgemeester beter zou doen, is jongeren die dat nodig hebben een duwtje geven, opdat ze de kansen die er liggen wel zouden benutten”, besluit Debaets.