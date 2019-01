Drie topbestemmingen voor vrouwelijke solo-reizigers

Wie als vrouwelijke avonturier liever alleen de wijde wereld intrekt, gaat beter naar Italië, IJsland of Peru. Dat zegt vakantiewebsite Home To Go op basis van uitgebreid onderzoek.

Het is al een tijdje een trend: vrouwen die er alleen op uittrekken en de wereld verkennen. De ene met de rugzak op zoek naar het avontuur van haar leven, de andere blijft wat dichter bij huis en kiest voor een korte citytrip.

Om de vrouwelijke soloreizigers te helpen bij hun keuze heeft reisorganisatie Home To Go, die wereldwijd vakantiewoningen aanbiedt, uitgezocht wat nu precies een veilige en gevarieerde bestemming is voor vrouwen die alleen op pad gaan. Op basis van zes criteria (veiligheid, gastvrijheid, activiteiten, vervoer, levenskosten en accommodatie) en de populariteit van bestemmingen, gemeten aan de hand van talloze reisblogs en sociale media, kwam de reisorganisatie tot een opvallende top drie.

1. Italië

Het eten, Italiaanse wijntjes, het landelijke Toscane of het historische Rome: veel reizigsters kiezen voor Italië als eerste soloreis. Ook de aangeboren vriendelijkheid van de Italianen en het mooie weer spelen daarbij een rol. Als je ook nog eens rekening houdt met de Global Peace Index, een lijst met de veiligste landen die jaarlijks wordt opgemaakt door het Instituut voor Economie en Vrede (IEP), heeft Italië veel weg van het aards paradijs.

2. IJsland

Meteen het veiligste land ter wereld volgens de Index. Hier moet je niet naartoe om te zonnen maar als je geïnteresseerd ben in ongerepte landschappen, uitzonderlijke natuurverschijnselen en het noorderlicht boek je maar beter een ticketje naar Reykjavik. De bescheiden hoofdstad vormt het ideale beginpunt voor een rondreis door IJsland.

3. Peru

Peru gaat aan de haal met de bronzen medaille. Het land in Zuid-Amerika trekt jaarlijks heel wat avontuurlijke reizigers aan die zich maar wat graag vergapen aan Machu Picchu. Maar de Inca-ruïnes hebben ze nog wel meer troeven: het regenwoud, wandelen over en langs de Regenboog berg, de historische stad Arequipa,...kortom te veel om op te noemen.