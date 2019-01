Vier maanden cel met uitstel voor ongeval waarbij Zonhovense vriend omkwam: “Ongeval had vermeden kunnen worden”

Zonhoven / Lummen -

Een 22-jarige Zonhovenaar is woensdag in Hasselt tot vier maanden cel met uitstel veroordeeld voor het ongeval waarbij Djilani Kerkeni (18) omkwam. De jongeman, eveneens uit Zonhoven, overleed op 7 april 2017 op de E314 in Lummen. Hij zat als passagier in de Mercedes van de 22-jarige die ’s nachts om 1.30 uur achterop een vrachtwagen knalde. “Het is een correct en sereen vonnis”, stelt Erik Schellingen, advocaat van de bestuurder.