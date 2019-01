OPROEP. Negentig procent van voornemens sneuvelt deze week al: houdt u het nog vol zonder drank, sigaretten of snoep?

Hoe gaat het met uw voornemen voor 2019? De eerste week van januari lukt het meestal, maar in de tweede week van januari zwichten de meesten voor de verleidingen. Zo blijkt uit tal van onderzoeken. Elk jaar opnieuw horen we dat 1 januari misschien niet het meest geschikte moment is voor een gedragsverandering en toch maken we elk jaar opnieuw ons voornemen om al na enkele weken te mislukken en dan op de derde maandag van januari een deprimerende ‘Blue Monday’ te beleven.

Uit ING Economic Research blijkt dat 86,7 procent van de Belgen een persoonlijke uitdaging aanging. De top 5 goede voornemens is

1.Gewicht verliezen (11,5%)

2.Meer bewegen (7,1%)

3.Meer sparen (6,8%)

4.Zuiniger zijn (6,6%)

5.Zich minder druk maken (6,4%)

Als u al gefaald bent, dan bent u niet alleen. Goede voornemens houden gemiddeld stand tot 19 januari en de meeste sneuvelen al in week 2. Wetenschappers berekenden dat het zo’n 66 dagen kost voor iets een nieuwe gewoonte is. Troost u met de woorden van de Nederlandse hoogleraar Ingrid Steenhuis van de Vrije Universiteit: “Gedragsverandering zonder terugval is een sprookje en sprookjes bestaan niet.”

