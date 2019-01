Eet eens een slaatje als ontbijt, het maakt je gezonder

Een slaatje als ontbijt, het is ingeburgerd in landen als Turkije of Israël, maar hier zijn we er niet zo vertrouwd mee. Toch zie je ze steeds vaker opduiken op foodblogs en in kookboeken en er wordt geclaimd dat ze een gezonde start van de dag zijn. Wij vroegen aan diëtist Michaël Sels of dat wel klopt.

Een slaatje als ontbijt zou zorgen voor een boost van je humeur en goed zijn voor de concentratie. "Voedingsmiddelen zoals eieren, volle granen en groenten bieden veel meer nuttige voedingsstoffen dan koolhydraten (zoals in koffiekoeken of ontbijtgranen), stabiliseren je bloedsuikerspiegel, verhogen de duur van je verzadiging en geven je duurzame energie om je te helpen geconcentreerd te blijven", klinkt het onder meer.

Michaël Sels, hoofddiëtist van het UZA, is het er mee eens, maar ziet wel enkele struikelblokken. "Groot onderzoek naar de eetgewoonten van de Belgen heeft uitgewezen dat maar vijf procent dagelijks voldoende groenten binnenkrijgt en dus moedig ik elk initiatief aan dat dat getal kan opkrikken. Maar slaatjes als ontbijt zijn we niet gewoon en niet elke salade is een evenwichtige maaltijd", zegt hij.

Veel variatie

Volgens Sels laat je een "tussenin salade" beter achterwege. "Die bevatten dan bijvoorbeeld spekjes, geitenkaas en dressing. Allemaal calorierijke producten. Het is belangrijk om te gaan voor vooral veel groenten en variatie. Omdat een slaatje 's morgens bij ons nog niet echt is ingeburgerd, raad ik eerder andere mogelijkheden aan zoals een groentenomelet, een sneetje brood met platte kaas en radijsjes of gestoofde tomaten. Zo heb je in elk geval al meer groenten binnen."