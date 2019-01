Jean-Marie Dedecker bevestigt noch ontkent stap naar federale N-VA-lijst: “Ik heb met veel partijen een geschiedenis”

Kersvers burgemeester van Middelkerke Jean-Marie Dedecker (LDD) bevestigt noch ontkent dat hij op de Kamerlijst van N-VA zal staan. Nochtans had hij iets in die zin laten uitschijnen op de nieuwjaarsreceptie in Middelkerke, schrijft De Standaard woensdag. “Het klopt niet, maar als er interesse is vanuit N-VA heb ik er wel oren naar”, reageert Jean-Marie Dedecker kort.

“Als ik het doe, zal het als onafhankelijke van Lijst Dedecker zijn en om de belangen van mijn gemeente te behartigen”, verklaarde Dedecker volgens De Standaard. “Ons programma realiseren zal centen kosten. De beste manier om die te krijgen, is een rechtstreekse lijn met de ministers in Brussel”.

“Met veel partijen een geschiedenis”

In een reactie bevestigt noch ontkent Dedecker dat de knoop is doorgehakt. Dedecker vond in 2006 al eens onderdak bij N-VA. Die relatie bleek maar een kort leven beschoren omdat de toenmalige kartelpartner van N-VA, CD&V, het huwelijk niet zag zitten met de voormalige liberaal. “Ja, ik heb een verleden bij N-VA. Maar ik heb met veel mensen en partijen een geschiedenis”, aldus Dedecker.

Aan De Standaard zegt Dedecker wel dat hij zeker niet op de Vlaamse lijst zal staan. “Hoe dan ook ga ik niet naar het Vlaams Parlement, dat is nog altijd een veredeld Antwerps schepencollege”, luidt het.

Sander Loones

Sander Loones (N-VA), die voor nieuwjaar kort minister van Defensie was, wordt wellicht lijsttrekker van de Kamerlijst in West-Vlaanderen. In die provincie vielen de resultaten van N-VA tegen bij de lokale verkiezingen. De naam van Dedecker wordt in die zin vaak als mogelijke versterking geciteerd.

Het is in West-Vlaanderen overigens nog steeds onduidelijk waar Vlaams minister-president Geert Bourgeois zal worden uitgespeeld. De naam van ex-vicepremier Jan Jambon werd al vaker naar voren geschoven als volgende minister-president en daarom werd het Europese lijsttrekkerschap voor Bourgeois geopperd. Maar Bourgeois zelf zou zijn zinnen nog steeds op de Vlaamse lijst zetten.