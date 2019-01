25 pinten, cocaïne, slachtoffer voor dood achtergelaten, maar niet naar de cel. Gebeurt dat steeds vaker?

“Euforie is gezien de dramatische gebeurtenis totaal misplaatst, maar ik ben wel opgelucht geen dag meer naar de cel te hoeven.” Zo reageert David D.L. (40) op de opvallend milde straf – vier jaar cel met uitstel – die de rechtbank de dronken bestuurder oplegt na het doodrijden van Chiroleidster Julie Roelens (22). Een milde straf, maar veeleer uitzondering dan regel, zeggen specialisten.

