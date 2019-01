Radja Nainggolan op weg naar Franse competitie?

De wintertransfermarkt, je bent ervoor of ertegen. Maar ontkennen dat het leuke geruchten oplevert, heeft geen zin. Zo wordt in Frankrijk zelfs de naam gefluisterd van Radja Nainggolan.

Nainggolan heeft al betere kalenderjaren gekend. Hij beëindigde in 2018 zelf zijn carrière bij de Rode Duivels na zijn niet-selectie voor het WK, moest absoluut vertrekken bij AS Roma in de zomer en werkte zich ook bij zijn nieuwe club Inter in de problemen. Zijn broer Manuel haalde in een interview zelfs hard uit naar de 30-jarige middenvelder.

Sindsdien keerde Nainggolan terug in de selectie van coach Luciano Spalletti en ging hij niet op vakantie om te kunnen trainen voor de herstart van de Serie A eind januari.

NAINGGOLAN VUOLE RIPRENDERSI L'INTER!



Non si ferma nemmeno in vacanza. Eccolo mentre si allena di notte in Sardegna.



(Credits: @sardegna_live) #Nainggolan #inter #sardegna

PSG

Het lijkt dus weer beter te gaan met ‘Il Ninja’, maar toch was hij woensdag het onderwerp van een wild gerucht. Volgens de gespecialiseerde PSG-account Paris United zou de Franse topclub contact gezocht hebben met de entourage van Nainggolan. Met het oog op een transfer deze winter. “De kans is wel klein dat deze operatie zal slagen”, klinkt het.

Nainggolan heeft namelijk een contract tot 2022 bij de Nerazzurri, die in totaal 38 miljoen euro voor hem betaalden aan Roma. Al is PSG wel op zoek naar een nummer zes, wat coach Thomas Tüchel deze week nog bevestigde. “We hebben die in de zomer niet gevonden”, aldus de Duitser. “Op dat vlak ben ik een beetje nerveus.”

Naast Nainggolan zou PSG ook kijken naar onder andere Roma-middenvelder Lorenzo Pellegrini en Carlos Soler van Valencia.