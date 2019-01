Sprookjesvacature: Efteling zoekt machinist

Goed nieuws voor fans van Hollebolle Gijs en Langnek, de Efteling heeft voor hen een sprookjesvacature open staan. Het pretpark in het Nederlandse Kaatsheuvel is momenteel namelijk op zoek naar een stoomtreinmachinist.

Ben jij ook nog eens dol op treinen? Dan kan dit zomaar je nieuwe droombaan zijn. Van de beoogde machinist wordt verwacht dat hij of zij het nodige technisch inzicht heeft. In ruil daarvoor krijgt de werknemer een salaris van ongeveer 2.000 euro per maand en kan het gezin onbeperkt het park bezoeken.

Onvergetelijke reis

“Als aankomend machinist betover je de gasten en zorgt dat zij een onvergetelijke reis met de stoomtrein beleven”, vermeldt het attractiepark. Iedere dag voor je werk door een pretpark rijden, dat tovert toch automatisch een lach op je gezicht?