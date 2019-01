De kogel is door de kerk: Margot Robbie wordt Barbie

Actrice Margot Robbie (28) gaat de rol van de wereld­beroemde pop Barbie spelen in een film. De Australische, bekend van films zoals ­Suicide Squad, I, Tonya en Mary Queen of Scots, zal de film ook finan­cieren via haar eigen productiehuis.

Robbie noemt het “een eer om de iconische pop te ­mogen spelen” en is ervan overtuigd dat haar rol “een ontzettend ­positieve ­invloed zal hebben op kinderen”. De film heeft voor­lopig nog geen titel, noch een datum waarop hij in de bioscopen moet komen. Ook is nog niet bekend welk verhaal de Barbie-film zal vertellen.

De plannen voor een Barbie Movie liggen sinds 2014 op tafel. Eind 2016 raakte bekend dat de Amerikaanse comédienne Amy Schumer de hoofdrol voor haar rekening zou nemen. Dat werd een opvallende keuze genoemd omdat ze vooral bekend staat om haar ongezouten uitspraken over politiek en seks. Ze werd verschillende keren ‘te dik’ genoemd om Barbie te zijn.

Uiteindelijk liet Schumer weten dat haar drukke schema het niet langer toeliet om Barbie te spelen en was er weer een vacature voor hoofdrolspeelsters.