Beyoncé doet boodschappen in budgetsupermarkt

Beyoncé mag dan wel een van de rijkste zangeressen ter wereld zijn, toch doet ‘Queen Bee’ ook gewoon haar boodschappen bij een Amerikaanse budgetsupermarkt. En dat doet ze, hoe kan het ook anders, in een modieus pakje.

Gekleed in een perzikkleurige jumpsuit met een bruine cat-eye zonnebril flaneert de ster door de gangen van ‘Target’, een Amerikaanse budgetsupermarkt.

Beyoncé seen at @Target in LA today — Jan. 7th. pic.twitter.com/wpDBgFAxit — BEYONCÉ LEGION (@BeyLegion) 7 januari 2019

Beyoncé die zich een weg baant door de gang met babyartikelen werd opgemerkt door enkele fans die stiekem enkele foto’s maakten. De kiekjes werden gedeeld op de website ‘Beyoncé Legion’, de grootste fansite van de zangeres. Waarom Beyoncé precies in de supermarkt was, is niet duidelijk al maakt model Chrissy Teigen, die net een lijn met kookgerei uitbracht, er een grapje over Twitter. “Beyoncé, je hoefde niet speciaal naar Target te gaan om mijn nieuwe messenset te kopen. Ik kan ze ook gewoon opsturen.”

Het is overigens niet de eerste keer dat Beyoncé boodschappen doet in de supermarkt. In 2018 werd ze al eens opgemerkt toen ze haar kerstinkopen deed. Ook Pasen werd gevierd met spullen van Target.