Na nieuwe coach en technisch directeur nu ook nieuwe grasmat voor Anderlecht

Het was één van de grootste verzuchtingen van coach Hein Vanhaezebrouck voor zijn ontslag: de grasmat in het Constant Vanden Stockstadion. Veel groen viel er niet meer te zien in het Astridpark. Anderlecht besefte dat maar al te goed en greep nu ook in. Na een nieuwe coach en een nieuwe technische directeur werd nu ook de grasmat aangepakt. Dat kost zo’n 100.000 euro.

Entre-temps, des travaux sont en cours au stade. La nouvelle pelouse arrive. Ondertussen wordt er ook in Anderlecht hard gewerkt. De nieuwe grasmat komt eraan. pic.twitter.com/Qdr8t0Ba6T — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 9 januari 2019

De grasmat werd vorig jaar in januari ook al eens vervangen. Vooral het drainagesysteem heeft zijn beste tijd gehad. Anderlecht was één van de eerste ploegen in België die veldverwarming en een drainagesysteem installeerde maar dat is nu een tiental jaar oud en stilaan versleten. Het systeem voert niet genoeg water af, waardoor het overtollige water de graswortels doet rotten en de zoden loskomen. Om het probleem definitief te verhelpen, moet paars-wit investeren in een nieuw drainagesysteem en een nieuwe veldverwarming. Alleen is dat een investering van minstens 500.000 euro en is het een klus die niet snel geklaard is. Daarom kan dat pas volgende zomer.

Momenteel verblijft de ploeg in het Spaanse San Pedro Del Pinatar, mét kersvers coach Fred Rutten.

Na de eerste trainingen spraken we met Fred Rutten. We schotelden hem 10 vragen van supporters voor.



Après les premiers entraînements, nous avons interviewé Fred Rutten grâce à 10 questions de nos fans. pic.twitter.com/2VMrxqz7Tz — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 9 januari 2019

