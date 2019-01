Tejater De Kwibus speelt 'Tante Non komt uit de Kongo'

Meeuwen-Gruitrode

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Tejater de Kwibus staat in februari vijf avonden op de planken met 'Tante Non komt uit de Kongo', een stuk van Paul Soetkin in een regie van Frans Novak. Er zijn ook twee namiddagvoorstellingen voorzien voor senioren.

John is een man van middelbare leeftijd en is sinds zeven jaar weduwnaar. Hij wil een nieuwe wending aan zijn leven geven en spreekt af met Melina, een 'rijke' dame van Griekse afkomst. Zijn schoonzuster Emma, ook weduwe, woont bij hem in en helpt hem in het huishouden en bij de opvoeding van zijn zoon Filip.

Filip ontvangt een brief van zijn geheime geliefde uit Congo. Hij maakt zijn familie echter wijs dat zijn tante non afkomt naar België. Vreemd dat die tante non Afrikaans spreekt en een missionaris meeneemt met de naam Bobby! Door de verarming van de familie is er geen geld voor een dienstmeid, maar plots dient Flora zich aan voor die baan! Is Melina wel zuiver op de graad? Is tante Deborah nu uit de Congo of niet? Filip heeft een relatie met de jonge Debbie, of is zij de echte Deborah uit de Congo? Gaat Emma Melina kunnen verdragen en is ze tevreden over Flora?

Genoeg intriges voor een zeer spannend, leuk avondje uit!

Voorstellingen: 08/02, 09/02, 15/02 en 16/02 om 20.15 uur, 10/02 om 19.15 uur. Er zijn ook twee voorstellingen voorzien voor senioren op 02/02 en 03/02 om 14.30 uur. Reserveren: 089/85.59.46, tickets@meeuwen-gruitrode.be, meeuwen-gruitrode.be/cultuurpunt