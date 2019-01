Tiener (14) ontvlucht woonst om te feesten

Diest - In Diest ontvluchtte een 14-jarige tiener de ouderlijke woning om te gaan feesten. Hij werd door een patrouille van de politiezone Demerdal aangetroffen en naar huis gebracht. Dat was duidelijk niet naar zijn zin want hij was weerspannig tegen de agenten.

De politie kreeg ook melding van drie vermissingen van minderjarigen uit jeugdvoorzieningen. Zij keerden dezelfde dag of een dag later uit eigen beweging terug naar de instelling. De politie trof ook een dronken minderjarige aan in de Nijverheidslaan. De agenten namen hem mee naar het politiekantoor waar zijn ouders hem kwamen ophalen.