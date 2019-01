Nike start 2019 met yogacollectie voor vrouwen én mannen

Nike heeft groot nieuws. De sportgigant lanceert namelijk zijn allereerste yogacollectie voor vrouwen en mannen. Het pakt daarnaast ook uit met een reeks yogaworkouts die via een app beschikbaar zijn.

Nike brengt voor het eerst een sportcollectie uit die specifiek gericht is op yoga. "De Nike Yoga Collection van Nike Training laat elke beweging toe, is veelzijdig en biedt de correcte steun – of je nu op je hoofd gaat staan of gewoon de savasana doet", klinkt het.

De collectie bestaat voor mannen uit een short, T-shirt en legging. Bij de vrouwen gaat het om een legging en een tanktop. De yogalijn is beschikbaar in de Nike-winkels en via de webshop.

Daarnaast lanceert het ook nog een nieuw aanbod aan yogaworkouts in de Nike Training Club-app.