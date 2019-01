Is huwelijk van Kirsten Janssens voorbij? “Geen idee of we nog samen zijn”

Het liefdesleven van Kirsten Janssens (36) is op z’n minst turbulent te noemen. Na haar knipperlichtrelatie met Jan Kriekels uit ‘The Sky is the Limit’ koos ze uiteindelijk voor Koen Ambroos (31). Inmiddels zijn ze een jaar samen, waarvan zes maanden getrouwd. Maar, zo meldt TV Familie, hun huwelijk zou wel eens voorbij kunnen zijn.

Op oudjaar deelde Kirstens Janssens een innige foto met een andere man: Michael Torfs, een zakenman uit Antwerpen. Daarbij schreef ze een veelzeggende boodschap: “Waar er liefde is, daar is leven. Ik wens iedereen een gelukkig nieuw jaar met veel liefde toe. En mag in 2019 de liefde nu eindelijk zegevieren.”

Michael Torfs zelf is niet blij met de insinuaties van Kirsten. Hij zou haar zelfs gevraagd hebben om die foto niet op Facebook te zetten.

“Ik kon voorspellen dat de mensen verkeerde dingen zouden denken”, zegt hij aan TV Familie. “Dus voor alle duidelijkheid: Kirsten en ik hebben geen relatie. Het is louter vriendschap.”

Nog samen?

Maar daar is Koen Ambroos, de echtgenoot van Kirsten, niet zo zeker van. “Ik weet niet wat ik ervan moet denken”, reageert hij. “Ze heeft contact met die Torfs, dat weet ik zeker. Maar toen ik hem daarmee confronteerde, reageerde hij niet… Het is sowieso niet echt snugger van haar om dat allemaal zo op Facebook te zetten. Of we nu nog een koppel zijn? Voor ze op vakantie vertrok nog wel, of toch voor zover ik weet. Geen idee wat de situatie nu is.”