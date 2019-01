Bron in paleis: "Meghan Markle is helemaal niet zo moeilijk"

Er doen al een tijdje geruchten de ronde dat Meghan Markle een diva zou zijn en het iedereen in haar nieuwe omgeving aan het Britse hof moeilijk maakt. Maar volgens een bron die dicht bij haar en prins Harry staat, zou daar allemaal niets van aan zijn. Integendeel, ze zou bijzonder geliefd zijn bij het personeel.

Meghan Markle zou zo onhandelbaar zijn dat al enkele van haar assistenten zijn opgestapt en ook met schoonzus Kate Middleton zou ze al ruzie hebben gemaakt. Dat was zowat de teneur van heel wat artikels die de afgelopen maanden in de Britse pers verschenen. Een tabloid noemde haar zelfs 'Duchess Difficult'.

In een poging om de geruchten de kop in te drukken, liet het Britse hof uitzonderlijk al weten dat er helemaal geen sprake is van een vete tussen de twee schoonzussen. En nu maakt een bron die in de entourage van Meghan en Harry vertoeft in een reactie aan Elle duidelijk dat al die roddels geen steek houden.

"Overdreven"

Meer nog, ze is net geliefd bij het personeel en ze zijn enthousiast over haar ideeën en haar geestdrift. Naar verluidt zou ze haar nieuwe rol ook heel ernstig nemen en er alles aan doen om het koninklijke protocol zo snel mogelijk onder de knie te krijgen. "De verhalen over de ruzie tussen Meghan en Kate zijn gewoon overdreven", klinkt het nog. "Ze hebben enorm veel respect voor elkaar en zijn beiden toegewijd aan de goede doelen waar ze zich voor inzetten."