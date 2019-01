Coppejans wint Belgisch onderonsje in eerste kwalificatieronde Australian Open, Zanevska uitgeschakeld

Kimmer Coppejans heeft woensdag in een Belgisch onderonsje Ruben Bemelmans verslagen in de eerste kwalificatieronde van de Australian Open in Melbourne. Bij de vrouwen overleefde Maryna Zanevska die ronde niet.

Kimmer Coppejans (ATP 216) versloeg Ruben Bemelmans (ATP 116) in 2 sets: 7-5, 6-4, na bijna twee uur wedstrijd. De 24-jarige Oostendenaar heeft nog nooit de hoofdtabel bereikt van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

Bij de vrouwen is Maryna Zanevska (WTA 219) uitgeschakeld in de eerste kwalificatieronde. Onze 25-jarige landgenote verloor in drie sets van de 21-jarige Argentijnse Nadia Podoroska (WTA 304). Het werd 3-6, 6-3, 6-3.

