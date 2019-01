ACOD vreest voor verlies van 2.000 jobs bij Proximus: premier roept CEO bij zich

Telecombedrijf Proximus beraadt zich momenteel over verregaande besparingen “op de kap van het personeel”. Dat zegt de socialistische vakbond ACOD in een communiqué. Het bedrijf wil het bericht niet bevestigen, maar premier Michel heeft alvast wel topvrouw Dominique Leroy bij zich geroepen voor overleg.

De raad van bestuur van Proximus beraadt zich momenteel over een besparingsplan “op de kap van het personeel”. Dat meldt de socialistische vakbond ACOD in een persbericht. “We hebben in de wandelgangen opgevangen dat 2.000 van de 12.000 voltijdse banen geschrapt zouden kunnen worden, of een op de zes”, aldus vakbondsman Bart Neyens. “Let wel, het gaat om geruchten. We hebben nog geen kennis van zo’n beslissing, maar we hebben met ons persbericht wel al een schot voor de boeg willen lossen”, aldus Neyens.

De beslissing van Proximus-topvrouw Dominique Leroy om te besparen zou er komen naar aanleiding van de intentie van minister van Telecom Alexander De Croo (Open VLD) om een vierde speler toe te laten op de Belgische markt, om zo de mobiele tarieven van de huidige telecomoperatoren (naast Proximus ook Telenet en Orange) naar beneden te halen. “Een onbegrijpelijke beslissing van minister De Croo”, volgens het ACOD, “waarmee de regering zichzelf in de voet schiet”.

“Kostenoptimalisering”

De raad van bestuur van het bedrijf bevestigde enkele uren later via een persbericht dat tijdens gesprekken over het budget voor 2019 en de plannen voor de komende drie jaar “er ook is gesproken over ‘kostenoptimalisering’”, maar zonder meer details te geven.

“In het driejarenplan krijgt de nieuwe #shifttodigital-strategie een prominente rol”, aldus Proximus. “Die moet de transformatie van Proximus versnellen en het bedrijf voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst en de versnelling van de digitalisering. In deze context werd ook besproken hoe Proximus verder kosten kan optimaliseren om zo zijn efficiëntie te verbeteren in een steeds moeilijkere marktomgeving”, zo klinkt het nog.

Premier Michel roept topvrouw bij zich

Premier Charles Michel wil naar verluidt echter “niet voor voldongen feiten geplaatst worden, qua vorm noch qua inhoud”, en roept Leroy dan ook bij zich voor een gesprek, zo is in de omgeving van de eerste minister te horen. De Proximus-CEO wordt woensdag bij de premier verwacht om toelichting te verschaffen.