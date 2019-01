Ochtendspits draait volledig in de soep: meer dan uur aanschuiven na ongeval op viaduct van Vilvoorde

Een zeer lastige ochtendspits richting Brussel. Door ongevallen op de binnen- en buitenring staat er dinsdagochtend heel wat file. Op de binnenring verliezen pendelaars meer dan een uur, op de buitenring is het tot drie kwartier aanschuiven.

Rond 6.30 uur gebeurde er op het viaduct van Vilvoorde een ongeval waarbij meerdere voertuigen betrokken waren. “Meer informatie ontbreekt voorlopig”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Voor de pendelaars was het bijzonder frustrerend. Er was een tijdlang sprake van echt stilstaand verkeer tot voor Groot-Bijgaarden. Iets voor 8 uur werd de rijweg vrijgegeven, maar je verliest er nog altijd meer dan een uur. Te mijden dus.”

Het verkeer over lange afstand van Gent naar Hasselt kreeg het advies om via Antwerpen te rijden.

In Brussel draait deze ochtendspits volledig in de soep door ongevallen op de #R0. Op de binnenring is het ruim een uur aanschuiven door een incident op het viaduct van Vilvoorde. Ook op de buitenring bij UZ Jette gaat het moeilijk door beperkte doorgang. pic.twitter.com/Gk37XJcXQj — Peter Bruyninckx (@PeterBruyninckx) 9 januari 2019

Later in de ochtend gebeurde er opnieuw een ongeval op de binnenring, in Diegem deze keer. “Daar is één rijstrook versperd”, luidt het bij het Vlaams Verkeerscentrum.

Tot overmaat van ramp gebeurde er rond 7.30 uur ter hoogte van Jette ook een ongeval op de buitenring. “En ook daar was het tot drie kwartier aanschuiven”, aldus Bruyninckx. “Maar ook daar is de rijweg intussen gelukkig vrijgemaakt.”