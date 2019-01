Pornoactrice Stormy Daniels biedt alternatief voor toespraak Trump: “Acht minuten wasgoed opvouwen in ondergoed”

Pornoactrice Stormy Daniels stelde de Amerikanen voor om dinsdagavond te kijken hoe ze “haar wasgoed opvouwt in ondergoed”, op het moment dat president Trump de natie toesprak.

De blondine, die beweert dat ze een verhouding had met de Republikeinse miljardair, zou live via internet een video uitzenden gedurende de hele officiële toespraak. “Als u deze avond om 21 uur (nacht van dinsdag op woensdag om 3 uur in België, nvdr.) iets wil bekijken van enig belang: ik zal live op Instagram mijn wasgoed opvouwen in ondergoed gedurende acht minuten”, tweette Daniels.

Stephanie Clifford, zoals Stormy Daniels echt heet, zegt dat ze een seksuele relatie had met Trump in 2006, enkele maanden nadat het jongste kind van de New Yorkse magnaat werd geboren. Zijn advocaat, Michael Cohen, gaf aan het gerecht toe dat hij haar 130.000 dollar betaald had om te zwijgen, op vraag van Trump, kort voor de presidentsverkiezingen van november 2016. Trump, die de verhouding steeds ontkend heeft, bekende dat hij zijn advocaat heeft terugbetaald.