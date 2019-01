De ‘dierenpolitie’ van de politiezone LRH dat is inspecteur Silvia Della Volpe. Ze gaat voortaan de meldingen van dierenverwaarlozing of -mishandeling behandelen en opvolgen. En daar zal ze de handen vol mee hebben. Alleen vorig jaar al werden 106 dieren in beslag genomen en 75 pv’s voor inbreuken inzake dierenwelzijn opgesteld. “Dagelijks krijgen we hier wel een melding binnen. En elke aangifte nemen we serieus. Ikzelf of een collega gaan kijken en nemen maatregelen als het nodig is,” zegt de inspecteur.