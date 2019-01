Herk-de-stadHerkenaar Guido H. is maandagnacht vanuit de gevangenis van Hasselt overgebracht naar het ziekenhuis. De 64-jarige verzekeraar die donderdag in zijn hoeve in Schakkebroek zijn partner doodde en liet verdwijnen in een diepe put, is er erg aan toe. “Mijn cliënt heeft hulp nodig en krijgt die momenteel ook”, aldus zijn advocaat Jan Swennen.