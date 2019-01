Tongeren/LanakenZes mannen en zes vrouwen zullen moeten oordelen of Mariusz Marciniak (53) op 28 februari 2017 zijn (toekomstige) schoonbroer Dominik Szambelan (31) heeft vermoord. Gisteren werd de jury uitgeloot voor het Tongerse assisenhof, vrijdag krijgt de bleke Poolse metselaar zelf het woord over die dodelijke steekpartij bij bouwbedrijf Hermans in Lanaken.