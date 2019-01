Bpost ziet de bui in uw straat al hangen

HasseltHet KMI schakelt een opmerkelijke partner in om een zo nauwkeurig mogelijk weerbericht te maken: de postbode. De postwagen waarin die rondrijdt, zal van overal in België automatisch informatie doorsturen over de temperatuur, neerslag, helderheid, mist, gladheid,... “Zo kunnen we het weer voorspellen voor een gebied dat amper zo groot is als de straten rond uw huis en ook waarschuwen voor zeer lokaal gevaar op de weg.”