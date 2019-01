“Raar gevoel, studeren waar je normaal dronken danst”

HASSELTHet is even wennen, maar de Hasseltse Versuz, waar studenten graag een nachtje uit de bol gaan, is nog tot morgen 10 januari een oord van studie en bezinning. De dansvloer is omgetoverd in een blokbar waar je dag en nacht terechtkan om in alle rust te studeren. Het wordt je zo comfortabel mogelijk gemaakt, met gratis wifi en stroom, goodies, eten en drinken en de nodige ontspanning en peptalk. “En wie de benen even wil losgooien, kan dat doen in de stille disco.”