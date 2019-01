Een dag in het spoor van kersverse prof/fenomeen Remco Evenepoel

Remco Evenepoel (18) is een fenomeen dat de hele wielerwereld bezighoudt. Op de persdag van Deceuninck-Quick Step werden gisteren duizenden foto’s van hem gemaakt. “Hey ‘Eddy’, da’s nog wat anders dan een ploegvoorstelling bij de junioren, hé”, grapte Yves Lampaert toen hij de massa journalisten zag die rond zijn piepjonge ploegmaat zwermde. Eén zaak is duidelijk: de hype rond Evenepoel zwelt nog aan. “Het is te gek voor woorden.”