“Politici, beslis! Ondernemers willen ja of nee, geen misschien”

Brussel“Politici moeten kiezen, beslissen. Een ondernemer hoort het liefst ja, maar nee is ook een antwoord. Waar we niet tegen kunnen is: misschien.” Dat zegt voorzitter Francis Wanten van Voka Limburg, die morgen samen met gedelegeerd bestuurder Johann Leten weer duizenden Limburgse ondernemers heeft uitgenodigd om 2019 in te zetten. De werkgeversorganisatie geeft de volgende regering alvast huiswerk mee: “Investeer 1,3 miljard euro in zorg en welzijn, 500 miljoen extra in mobiliteit en evenveel in innovatiekrediet.”