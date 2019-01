Te veel metalen in Vlaamse wateren

Metaalnorm oppervlaktewaters in Vlaanderen in een op de tien gevallen overschreden

HASSELT In meer dan een op de tien oppervlaktewaters in Vlaanderen wordt de norm voor zware metalen als kobalt, uranium, arseen en nikkel overschreden. Ook voor de gevaarlijkste stoffen als cadmium en kwik zijn er overschrijdingen. Cadmium blijft een probleem in Noord-Limburg, en de normen voor kwik in vis worden overal in Vlaanderen overschreden. Dat blijkt uit een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij.