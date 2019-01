“Dit gaat niet over mij. Er zijn veel mensen die moeten leven met een of andere beperking. Voor hen wil ik mij inzetten.” Dirk Opsteyn (46) ziet steeds minder, maar is wel voor het eerst verkozen als gemeenteraadslid voor sp.a-Groen in Lanaken. “Bij de gemeenteraden laat ik me bijstaan door vertrouwenspersonen van Groen-Lanaken.”