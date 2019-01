Kunstenaar Walter Vilain (80) is maandag overleden aan een agressieve kanker. Zijn bekendste werk in onze regio was zonder twijfel ‘Narcissus’, dat op het vroegere TT-plein stond en vandaag de vijver van Flanders Nippon Golf Club siert. In Hasselt stond het 11 meter hoge beeld al snel bekend als ‘De penis van Vilain’.